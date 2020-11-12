مصر تكرم الملهم محمد صلاح.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك

الخميس 12 نوفمبر 2020

أقام اتحاد الكرة المصري حفلا مساء الأربعاء، لتكريم محمد صلاح نجم منتخب بلاده و ليفربول الإنجليزي، ومنحه جائزة "The inspirer Award".



وقدمت هذه الجائزة "المهلم" من اتحاد الكرة، للاعب المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وحضر الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بالإضافة لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.

واحتفى صبحي بالإنجازات التي حققها صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحطيمه العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الانجليزى الممتاز.

من جانبه، أعرب صلاح عن سعادته الكبيرة بوصول 3 فرق مصرية إلى نهائي بطولتي الأندية لقارة أفريقيا خلال الموسم الحالي، مشددا على أنه إنجاز كبير لكرة القدم في مصر.

وقال مهاجم الريدز خلال حفل تكريمه:" تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية، سيكون له تأثيرات إيجابية بكل تأكيد على الكرة المصرية والمنتخب الأول بشكل خاص".

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وعن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في المباراة النهائية، قال صلاح:" إنه شيء رائع أن يكون طرفي المباراة النهائية من مصر، وأنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعو بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك".

كما تعهد صاحب الـ28 عاما بتكاتف الجميع داخل صفوف الفراعنة، من اجل إسعاد الشعب المصري وإدخال الفرحة إلي قلوبهم.

وأبدي صلاح سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرى، موجها شكره لأشرف صبحي لحرصه على زيارة المنتخب المصري قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022، .

كما أعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب بلاده خلال منافساته المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى الجهاز الفني وجميع اللاعبين.

وأكد صبحي أن صلاح أصبح رمزاً ونموذجا للشباب المصري يحتذي به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية، نحو اكتشاف المزيد من المواهب دعماً للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى كونه نموذجا للجيل وامتدادا للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.

من جانبه، لفت عمرو الجنايني إلي أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي للكرة المصرية، بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والناشئين من مختلف الدول.