الامارات | الأسكتلندي ماكينتاير يحجز مقعده في «غولف موانئ دبي العالمية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسكتلندي ماكينتاير يحجز مقعده في «غولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز اللاعب الأسكتلندي روبرت ماكينتاير بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتعد ختام موسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة أفروديت هيلز قبرص شوداون.
ويعد هذا الفوز هو الأول للأستكلندي في الجولة الأوروبية، حيث حصد اللقب بفارق ضربة واحدة عن الياباني ماساهيرو كاوامورا، وقفز ماكينتاير 33 مركزاً دفعة واحدة ليصبح في المركز 24 في ترتيب «السباق إلى دبي».
يذكر أن البطولة تبلغ جوائزها ثمانية ملايين دولار، ومن المقرر أن يشارك فيها ألمع نجوم الغولف في العالم في ملعب الأرض «ذا إيرث».
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