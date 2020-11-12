الامارات | سباق «غارمن كويست» للدراجات والكاياك والجري في ضيافة حتا 18 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «غارمن كويست» للدراجات والكاياك والجري في ضيافة حتا 18 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف منطقة حتا في 18 ديسمبر المقبل سباق «غارمن كويست حتا 2020» الذي تنظمه شركة «أرابيان إيبيك» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، وبرعاية مغامرات حتا، وحتا كاياك. وتنقسم المنافسات في السباق في رياضات الدراجات الهوائية الجبلية والكاياك والجري.

وأعلن مجلس دبي في بيان صحافي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا السباق عبر موقع هوبا سبورت https:/‏‏‏/‏‏‏www.hopasports.com/‏‏‏en/‏‏‏event/‏‏‏garmin-quest-2020، وسيكون التسجيل متاحاً لجميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والمستويات البدنية من عمر 14 إلى 60 سنة، ويستمر التسجيل حتى قبل انطلاق السباق بيومين.

وأكد أن المشاركة ستقتصر على فئة الفردي فقط ضمن السباقين: الأول المخصص للهواة والذي يتم التنافس فيه لمسافة 13 كيلومتراً دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومترات، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر. في المقابل سيُخصص السباق الثاني للمحترفين.

وينطلق السباق في السابعة صباحاً، وستكون الانطلاقة من حتا وادي هب، وسيتم احتساب الوقت خلال المنافسة عبر شريحة التوقيت التي ستوضع في أحد قدم المتسابقين.

Advertisements

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، حيث يبدأ بالدراجات الهوائية (6 كلم)، ثم الجري في المرحلة الثانية (2.5 كلم)، وفي الثالثة التجديف (كيلو واحد)، ورابعاً الجري مجدداً (2.5 كلم)، والدراجات (7 كلم)، وأخيراً الجري (نصف كلم).

وفي المحترفين، يبدأ السباق بالدراجات (20 كلم)، ثم الجري (2.5 كلم)، والتجديف بالكاياك (كلم)، والجري (2.5 كلم)، وبعدها الدراجات (7 كلم)، وأخيراً الجري (5 كلم).

• التسجيل في مختلف فئات السباق متاح للهواة والمحترفين من 14 إلى 60 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news