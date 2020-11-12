الامارات | فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات يعسكر في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات يعسكر في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات الهوائية معسكراً في دبي من 9 إلى 15 الجاري. وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أمس، أن الفريق أجرى تدريبات في مضامير الدراجات في دبي، كما تتضمن الزيارة جولات سياحية.
ويضم الوفد أكثر من 200 عضو، بينهم 120 درّاجاً إسرائيلياً وأميركياً من الهواة، ومن فئة أصحاب الهمم.
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