الامارات | الجزيرة وعجمان وحتا تخشى الوداع المبكر لكأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة وعجمان وحتا تخشى الوداع المبكر لكأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت المرحلة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم منعطفاً حاسماً في مشوار المنافسة على اللقب، حين يستقبل بني ياس نظيره حتا في الساعة السادسة مساء، وعجمان مع الفجيرة في التوقيت نفسه، فيما يتقابل الجزيرة مع اتحاد كلباء عند التاسعة مساء.

وتقام المسابقة بنظام الأدوار الإقصائية، ذهاباً وإياباً، منذ المرحلة الأولى حتى الدور النهائي المقرر بمباراة واحدة نهائية لتحديد البطل.

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وتدخل فرق بني ياس والفجيرة واتحاد كلباء مباريات اليوم بأفضلية التفوق في جولة الذهاب، إذ فاز الأول على حتا بهدفين نظيفين، وتفوق الفجيرة على عجمان بهدف نظيف، وتغلب اتحاد كلباء على الجزيرة 2-1.

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