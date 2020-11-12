الامارات | «الصقور» يقدم اللاعبين المواطنين الجدد تأهباً لدوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يقدم اللاعبين المواطنين الجدد تأهباً لدوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي الإمارات لاعبيه المواطنين، الذين سيمثلون الفريق الأول حديثاً، في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المقرر أن ينطلق غداً، بمشاركة 11 فريقاً، وذلك خلال التدريب الختامي لـ«الصقور»، وهم: حسن أمين، وسيف المقبالي، وفراس الخصيبي، وعبدالله مال الله، ومحمود قاسم.

ويحل الإمارات ضيفاً على الذيد، في أول مبارياته بعد غدٍ السبت.

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