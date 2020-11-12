الامارات | حمد الجنيبي أميناً مساعداً للشؤون الإدارية في اتحاد الكرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم تعيين حمد الجنيبي أميناً مساعداً للشؤون الإدارية في الاتحاد. ويعد الجنيبي من العناصر الوطنية المميزة، ولديه خبرات واسعة بإدارة لعبة كرة القدم، حيث سبق تعيينه، أخيراً، رئيساً لفريق عمل تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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