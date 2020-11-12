الامارات | اتحاد اليد يحدد 30 الجاري موعداً لنهائي «سوبر الشباب»

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 30 الجاري موعداً لنهائي «سوبر الشباب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد اليد تحديد 30 الجاري موعداً لعودة مباريات مرحلة الشباب، عقب توقف دام تسعة أشهر جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك بإقامة المباراة النهائية لكأس السوبر للموسم 2019-2020، والتي تجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي، على أن يدشن الموسم الجديد في 14 ديسمبر بانطلاق الدوري.
وقال الأمين العام لاتحاد اليد ناصر الحمادي، في تصريحات صحافية: سيُعقد اجتماع تنسيقي في 23 الجاري يجمع الاتحاد بإداريي الأندية الأعضاء في فئة الشباب، وذلك لمناقشة دليل الإجراءات الاحترازية للمباريات، وآليات مسابقة الدوري.
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