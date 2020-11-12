شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: شخصية صلاح لم تتغير لكنه يبحث عن حقوقه التسويقية فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق أن ضياء السيد مدرب منتخب الشباب الأسبق هو أول من أشرك محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.
وأضاف مجدي عبدالغني خلال تصريحاته لـبرنامج الماتش على قناة صدى البلد :«شخصية صلاح لم تتغير ولكنه يبحث عن حقوقه التسويقية فقط».
وأقام اتحاد الكرة، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم للاعب الدولي محمد صلاح، عقب الإنجازات التي حققها مع فريقه ليفربول الإنجليزي.
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