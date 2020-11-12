شوبير يعدد مزايا بدر بانون: «بيقدم كرة حلوة وشبه عماد النحاس»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدد الاعلامي أحمد شوبير مميزات بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، المنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي. وقال شوبير عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «بانون يعتبر إضافة قوية وهائلة لخط دفاع الأهلي». وأردف: «بدر بانون لاعيب كورة أوي وبيعرف يبدأ الهجمة من تحت بشكل كويس جداً». وواصل:«قلبك يحبه كدة زيه زي عماد النحاس بكورته الحلوة». وشدد شوبير على أن طريقة لعب بدر بانون تناسب موسيماني المدير الفني للأهلي بشكل كبير. وأنهى تصريحاته مؤكداً أن المدافع المغربي رفض عرضاً مغرياً من أحد الدوريات الخليجية وأصر على الانضمام للأهلي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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