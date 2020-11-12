شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن كواليس الصفقة التبادلية التي قد يتمها مجلس إدارة النادي الأهلي مع نظيره في بيراميدز، ببيع أحمد الشيخ مقابل الحصول على خدمات محمد فاروق.
وقال شوبير عبر تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» :«أحمد الشيخ يرفض الإعارة بعد تلقيه عرضين من الاتحاد وسموحة ويريد الرحيل عن طريق البيع».
وواصل: «موسيماني لم يحسم حتى الاّن موقفه من الصفقة التبادلية برحيل الشيخ وقدوم فاروق».
وأضاف:«هناك عرض تركي يتم تحضيره لأحمد الشيخ خلال الأيام المقبلة واللاعب يرحب به بشدة».
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