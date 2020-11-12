شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عن قمة الأهلي والزمالك الأفريقية: طبعا الناس عارفة عايز مين يكسب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام اتحاد الكرة، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم للاعب الدولي محمد صلاح، عقب الإنجازات التي حققها مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

ومنح اتحاد الكرة النجم الدولي محمد صلاح جائزة «The inspirer Award» «الملهم» باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وقال «صلاح»: «سعيد جداً لكون التكريم بين أهل بلدي مصر، أشكر وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة مران المنتخب ودعمنا قبل التصفيات وسعيد بحضور الكابتن محمود الخطيب الذي كان من ضمن الأسماء التي ألهمتني».

وعن مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا قال «صلاح»: «نهائي إفريقيا على أرضنا وده مبيحصلش كتير والأهلي والزمالك في النهائي وحاجة نفتخر بيها، ياريت أي فريق يكسب الجمهور التاني يباركله، طبعا الناس عارفة عايز مين يكسب»، ليوجه له سؤالًا عن أمنيته من يفوز، ما دفعه للرد ضاحكًا: «ماقدرش أقول». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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