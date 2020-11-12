شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. بدر بانون يتفوق تهديفيًا على مهاجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي رسمياً انضمام مدافع الرجاء البيضاوي المغربي بدر بانون لصفوفه، مساء اليوم الأربعاء، لمدة 4 مواسم مقبلة.

بانون صاحب الـ27 عاماً، والذي خاض 7 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده الأول، قد بدأ مشواره مع فريق الشباب بالرجاء البيضاوي قبل أن يُعار لصفوف وداد فاس ونهضة بركان ويعود مجدداً لصفوف الرجاء لقيادة خط دفاعه على مدار أخر 5 مواسم.

وسجل بانون 7 أهداف على المستوى الأفريقي بقميص الرجاء بواقع 3 أهداف بدوري الأبطال ومثلهم في الكونفدرالية وهدف وحيد بالسوبر القاري.

ومن ضمن الأهداف السبعة لبانون أفريقياً هناك إثنين منهم في شباك الترجي التونسي.

وكان بانون قد سجل في 3 مباريات أفريقية متتالية للرجاء بالنسخة الجارية لدوري الأبطال، والتي انتهت مغامرة الفريق المغربي خلالها مع الدور نصف النهائي على يد الزمالك.

أهداف بانون السبعة على المستوى القاري بقميص الرجاء تجعله يتفوق على مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي وزميله الجديد داخل القلعة الحمراء، إذ سجل مروان 5 أهداف قارية خلال مشواره مع المارد الأحمر منذ انضمامه في صيف 2016، كان آخرهم في مرمى الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال من النسخة الجارية.

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وجاءت أهداف مروان الخمسة في شباك كل من مونانا الجابوني في دور الـ 32 لدوري الأبطال 2018، وجيفارا الاثيوبي في الدور ذاته من النسخة الماضية، كذلك هدفاً في مجموعات النسخة الماضية أمام شباب الثاورة الجزائري، فضلاً عن هدفيه في النسخة الحالية من المسابقة الأفريقية في شباك بلاتنيوم والوداد.