شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: غير مقبول تركيز إعلاميين على سلبيات الزمالك وإيجابيات الأهلي طوال الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك الرسمية، إنه يؤيد مبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لنبذ التعصب وإقامة القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك تحت شعار الروح الرياضية.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: «التعصب لن ينتهي في ظل وجود إعلاميين يثيرون التعصب، ويخدمون مصالح أحد الأندية المصرية على بقية الأندية، رغم عمله في قنوات محايدة، وهذا هو أساس التعصب والمشاحنات بين الجماهير».

وتابع: «الأهلي والزمالك لكل منهما قناة تتحدث عنه وتدافع عنه، لكن غير مقبول قيام إعلاميين بالتركيز على سلبيات الزمالك وإيجابيات الأهلي طوال الوقت».