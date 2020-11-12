شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يلغى معسكر المنتخب فى صربيا بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إلغاء معسكر المنتخب الذى كان مقرر إقامته فى صربيا غد الجمعة، فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تستضيفها الإسكندرية فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، وجاء قرار الإلغاء بسبب تفشى فيروس كورونا، فى صربيا، وبأعداد كثيفة .

كما تقرر إلغاء معسكر منتخبات الناشئين تحت 18 سنة، والذى كان يقام هناك أيضا فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية نهاية ديسمبر .

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة السلة خطابا من نظيره هناك يفيد بكثرة الاعداد، وعقد مجلس الإدارة جلسة بالفيديو كونفرانس وتم خلالها الاتفاق على الغاء كافة المعسكرات للمنتخبات المختلفة فى صربيا حرصا على سلامة اللاعبين .

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وتضم قائمة الفراعنة استعدادا لتصفيات أفريقيا كلا من "أحمد عادل، يوسف شوشه، هيثم كمال، حاتم بحيري، إيهاب أمين، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، عمر طارق، وليد عبد الجواد، رميح سامح، أحمد حاتم، عمر هشام، أنس أسامه، مصطفى المكاوي، باسم سعيد، يوسف شحاتة، محمد عطيه "جازو"، عمر عزب".

وكان منتخب السلة قد دخل فى تجمع بالقاهرة، استمر حتى 2 نوفمبر، ثم تجمع آخر بالإسكندرية، ضمن خطة الاعداد للتصفيات أيضا.