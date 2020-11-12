شكرا لقرائتكم ‏ ضياء السيد: تكريم محمد صلاح تأخر .. وفخور بحديثه عنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول تأخر وكان به بعض التسرع لكنه كان منظما إلى حد كبير.

قال السيد في تصريحات تلفزيونية، إن توجيه صلاح الشكر لاتحاد الكرة يؤكد إزالة الرواسب القديمة والخلافات بين الطرفين.

وأعرب السيد عن فخره بحديث محمد صلاح عنه، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لما يقدمه اللاعب في مسيرته.

Advertisements

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة في أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.