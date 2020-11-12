شكرا لقرائتكم محمد صلاح عن نهائى أفريقيا: "كل الناس عارفه أنا عايز مين يكسب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الجماهير حول امنيته للفريق الذى يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قائلا: "كل الناس عارفه أنا عايز مين اللى يكسب بس أنا مش هقدر أقول".

وتابع صلاح في تصريحات بثتها فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "هناك حدث أهم من تتويج فريق على آخر وهو تواجد فريقين مصريين في النهائي وإقامة المباراة على أرض مصر، أتمنى أن يبارك الجمهور الخاسر للفريق الرابح في النهاية لأنه حدث لن يتكرر كثيرًا".

وعن اللاعبين الذين يعتبرهم مثله الأعلى قال محمد صلاح أثناء حفل تكريمه: "بالتأكيد هناك زيدان والظاهرة رونالدو، وعلى مستوى الكرة المصرية هناك مثلي الأعلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورة القلعة الحمراء، والكرة المصرية والأفريقي، ومجدي عبد الغني وضياء السيد والعديد من النجوم رفض صلاح الاستطراد في ذكرهم خوفا من نسيان بعض الأسماء".

وقال محمد صلاح خلال حفل تكريمه: "بشكر الدولة والقيادة السياسية وجميع المسؤولين ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا التكريم والدعم غير المحدود لي ولزملائي وأتعهد بالمزيد لرفع اسم مصر في كافة البطولات".

وتابع الفرعون المصري: " الأشخاص الملهمة كثيرة، أخشى أن أنسى أحدا؛ ولكن هناك كباتن كثيرين، مثل محمود الخطيب وضياء السيد، وطبعًا مجدي عبد الغني صاحب هدف مصر في كأس العالم".

وعن وصوله للمكانة التي هو عليها الآن قال صلاح: "لأنى لما كنت بقع مكنتش بعتبر ده فشل كنت بسميها محاولة فاشلة وبحاول تاني، أنا عندي طموح وكل ما أوصل لمكانة بدور على مكانة أخرى أفضل".

كشف النجم المصري محمد صلاح أنه فكر في اعتزال كرة القدم حينما كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب بسبب جلوسه على دكة البدلاء لفترات طويلة وعدم منحه الفرصة لكنه والده منعه من الاعتزال وطالبه بمزيد من الصبر والإصرار.

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري، قائلا: "رسالتي لجماهير الأهلي والزمالك عليكم أن تستمعوا بالمباراة ولا تنجرفوا بأي شئ خارج حدود كرة القدم، تمتعوا باللعبة ليس أكثر من ذلك".

وأضاف: "بالطبع أنا سعيد بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال، وأيضاً وصول بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية رغم الخسارة، هذا الإنجاز سينعكس على منتخب مصر في المرحلة القادمة".

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ووجه محمد صلاح الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم على تكريمه بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه سعيد بأن التكريم يأتي من بلده التي بدأ فيها حلمه.

وواصل: "أنصح كل أب وأم ألا يقفوا في وجه أحلام أبنائهم، انظروا إلى قصتي فأنا كنت استيقظ فجرا في قرية صغيرة خارج القاهرة وأسافر مئات الكيلومترات لخوض تدريباتي".

واختتم صلاح صاحب الـ28 عاما: "أسرتي ساندتني ولولا هذا الدعم لما وصلت لأي شئ في كرة القدم أشكر جميع من ساندني ووقف بجواري".

قام اتحاد الكرة بتكريم محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول ، على هامش معسكر المنتخب فى اطار الاستعداد لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى ، و اقيم الحفل فى احد فنادق التجمع الخامس .

وشهد الحفل حضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى احتفى بالإنجازات الذى حققها محمد صلاح لاعب المنتخب و المحتر ف فى صفوف ليفربول الانجليزى ، ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الانجليزى .

وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال منافساتها المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صلاح أصبح رمزاً ونموذج للشباب المصري يحتذي به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية ، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف .

من جانبه قال عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم