شكرا لقرائتكم أحمد سمير: أحمد توفيق خليفة فتحي.. ووجود رمضان صبحي بالمنتخب إيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد سمير لاعب الزمالك السابق، أن أحمد توفيق لاعب بيراميدز هو خليفة أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، مشيرا: "الاثنين بدأوا في وسط الملعب ثم لعبوا في الجبهة اليمنى وحزنت لرحيله عن الأهلي وكنت أتمنى خروجه للإعارة حتى لو أكثر من موسم ومن ثم العودة".

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "أتمنى انضمام نبيل دونجا للزمالك وطارق حامد لازم يتعامل معاملة خاصة، وشايف ان دونجا احسن واحد من بعد طارق حامد".

شدد: "أسامة فيصل وحسام أشرف سيكون لهما دور إيجابي مع الزمالك في الموسم المقبل وأتمنى أن يحصل على الفرصة سيفا فاروق جعفر عنده سرعات وبيعرف يروح على الجون ولو فرصته قليلة في الزمالك أتمنى خروجه للإعارة".

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أشار: "التشكيل المتوقع لمنتخب مصر حجازي والونش في قلب الدفاع وبالنسبة للشناوي وأبو جبل الاتنين واحد ولكن الخبرة ترجح كفة الشناوي وفي الجبهة اليمنى افضل أحمد توفيق وايمن اشرف ظهير ايسر، وطارق حامد رقم واحد في نص الملعب والنني الأقرب للعب بجوار وفي الامام محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه ومصطفى محمد".

أضاف: "وجود رمضان صبحي في المنتخب شيء إيجابي مش سلبي وهو لاعب مؤثر وصغير في السن وفيه لعيبة ورمضان منهم ممكن يغيب ولكن ممكن تلاقيه من افضل اللعيبة في الملعب ووجوده مهم في المنتخب، ومش شايف فرق بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول".