شكرا لقرائتكم حازم إمام: تكريم صلاح لافتة محترمة.. ونهائي أفريقيا 50 لـ50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حازم إمام نجم الزمالك السابق على تكريم اللجنة الخماسية للنجم محمد صلاح، بعد الإنجازات لتي حققها في الملاعب الإنجليزية وتتويجه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "لافتة محترمة من اتحاد الكرة وتكريم نجم كبير صلاح وواحد عمل حاجة عمره ما حد عملها من مصر بالفعل ملهم وجه من طبقة متوسطة وعانى معاناة شديدة وكان بيسافر 4 ساعات ويرجع لبلده في 4 ساعات ورغم كل ده نجح نجاح باهر ودي من الحاجات اللي نفخر بيها لانه كل سنة بيحقق ارقام قياسية وبيزود طموحاته في كل سنة عن السنة اللي قبلها".

أكمل: "صلاح إضافة كبيرة لمنتخب مصر وهيعمل مشكلة لمنتخب توجو لما يلعب وتريزيجيه في حالة عالية ومع احترامي لتوجو عادوا لمستواهم العادي بعد غياب اديبايور".

Advertisements

استطرد: "الزمالك في احسن حالاته فريق كبير وعنده لعيبة عنده خبرات كبيرة وشايف الماتش 50لـ50 والأهلي فريق كبير وبيقدم مستويت قوية مع موسيماني، وحالة اللاعبين في النهائي ستحدد البطل ولو الزمالك كان في قمة الفورمة البدنية في النهائي هيكسب البطولة".

أوضح: "بقول للعيبة ركزوا في الملعب لان الحاجات دي هي اللي بتحبب الجمهور فيكم حتى بعد ما تبطل وجمهور الزمالك لا يتأخر عن تقديم الدعم لفريقه".