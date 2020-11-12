ميدو جابر يقترب من الانتقال لأحد الفرق الصاعدة للدورى

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جدة - عمرو شويل اقترب ميدو جابر جناح الأهلي السابق والمقاصة الحالي من الانتقال إلى أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز، بعد الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
يذكر أن أحد الفرق الصاعدة نجح في حسم 4 صفقات من المقاصة وهم محمد إبراهيم ومحمد توني ومحمد مسعد وأحمد محسن، بخلاف انه اقترب من حسم صفقة احمد سامي مدافع المقاصة الحالي.
ورغم تحفظ مسئولي المقاصة على بيع ميدو جابر إلا أن رغبة اللاعب قد تحسم انتقاله بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، حيث أكد اللاعب للإدارة أنه لم يمانع في العودة للفريق الفيومي بعد رحيله عن الأهلي، وطالب الإدارة بعدم الوقوف أمام مستقبله.
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