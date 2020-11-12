شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: نجاح أبوريدة إضافة لمصر.. ومحمد صلاح يبحث عن حقوقه فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة السابق، أن ضياء السيد مدرب منتخب الشباب الأسبق هو أول من أشرك محمد صلاح فى مركز الجناح الأيمن.

وأضاف مجدى عبد الغنى خلال تصريحات تلفزيونية:" شخصية صلاح لم تتغير ولكنه يبحث عن حقوقه التسويقية التى لا يجب أن نتعدى عليها ".

واستكمل فى سياق آخر: "هانى أبوريدة لديه شعبية كبيرة فى الاتحاد الافريقى وقراره موفق ومدروس وأتمنى له التوفيق لأن نجاحه إضافة لمصر "

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وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة فى أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.