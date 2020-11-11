شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يحضر مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للكاف، على حضور مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والتي أقيمت باستاد السلام في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي انتهت بفوز غينيا بنتيجة ٣-٢.

واجتمع أبوريدة على هامش حضوره للمباراة بكل من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلقامي، ورئيس اتحاد غينيا الاستوائية جوستافو ندونج، بحضور المهندس أحمد مجاهد ومنظم المباراة الليبي خليفة سلطان.

يذكر أن جوستافو ندونج يخوض المنافسة على مقعد المكتب التنفيذي للفيفا مع هاني أبوريدة والمغربي قوزي لكجع والجزائري خير الدين زاتشي.