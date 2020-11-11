زمالك 99 يكتسح سكة حديد إسكندرية بعشرة أهداف نظيفة وديًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ١٩٩٩ ودياً على فريق سكة حديد إسكندرية بعشرة أهداف نظيفة، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد حيث يخوض الفريق بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز الأهداف، يوسف أسامة نبيه، وحمدي علاء، وسيد عبدالله، وحسن على بواقع هدفين لكل منهما، واسامة الحسيني واحمد زكي هدف لكل منهما. ويقود الفريق محمد مصطفي ممس مديرا فنيا ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفي، وعلي يحيي مدربا لحراس المرمى، وحمدي يوسف مديرا اداريا للفريق، ومحمد حسين للعلاج الطبيعي.
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