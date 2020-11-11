شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» شباب الزمالك يتخطى الشرقية للدخان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق الشرقية للدخان بنتيجه 3/ صفر، في المباراة الثالثة التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب نادي صيد الدقي ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة.

ومن المقرر أن يواجه شباب الطائرة نظيره صيد أكتوبر بالجولة الرابعة من الدور نفسه مساء الأربعاء المقبل بملاعب نادي الترسانة. ويقود الفريق حمادة مجاهد مديرا فنيا.