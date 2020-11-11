شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» شباب الزمالك يتخطى الشرقية للدخان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق الشرقية للدخان بنتيجه 3/ صفر، في المباراة الثالثة التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب نادي صيد الدقي ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجيزة.
ومن المقرر أن يواجه شباب الطائرة نظيره صيد أكتوبر بالجولة الرابعة من الدور نفسه مساء الأربعاء المقبل بملاعب نادي الترسانة. ويقود الفريق حمادة مجاهد مديرا فنيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر «طائرة» شباب الزمالك يتخطى الشرقية للدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.