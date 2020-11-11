شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: نخطط لبناء فريق قوي ينافس على البطولات الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، ارتياحه الشديد بعد التدعيمات القوية التي أبرمها المهندس فرج عامر، رئيس النادي، في الميركاتو الصيفى الحالي، وتعويض رحيل العديد من العناصر التي تم الاستغناء عنها بعد نهاية بطولة الدوري مباشرة.

وأكد المدير الفنى أن جميع التعاقدات التي تم إبرامها مؤخرًا ستكون مفاجأة للجميع في الموسم المقبل، خصوصًا في ظل الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها جميع اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الفريق إضافة أن هناك دعم كبير من مجلس الإدارة في توفير كافة احتياجات الجهاز الفنى من اجل تقديم موسم يليق بنادى سموحه وقدراته خصوصا وأن الفريق سيخوض منافسات البطولة العربية للأندية لأول مرة في شكلها الجديد.

وأضاف أحمد سامى أن الإدارة مازالت تتفاوض مع لاعبين من أجل اتمام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك مفاجأة كبيرة حسبما أعلن رئيس النادى في وقت سابق .

وأكد أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم سموحة حتى الآن أطهر الطاهر ومحمود البدرى وعبدالكريم الوادى ورفيق كابو والحارس محمد أشرف وأحمد الرفاعى سيكون لهم شأن كبير في الموسم الجديد ومن الوارد جدا تقديم عناصر جديدة من «الموج الأزرق» للمنتخبات الوطنية مثلما حدث مؤخرا وانضم 8 لاعبين لصفوف منتخب مصر الأول والأوليمبى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين بملعب سموحة من أجل الارتقاء بالمعدل البدنى للاعبين الجدد والقدامى قبل بداية المعترك الكروى في الموسم الجديد، وسيخوض الفريق مواجهة قوية أمام الأوليمبى يوم الجمعة القادمة قبل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة يوم السبت القادم.

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