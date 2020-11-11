شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور مهاجمًا اللجنة الخماسية: محمد فضل «على رأسه ريشة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك الرسمية، النار على اللجنة الخماسية ولجنة الانضباط باتحاد الكرة، بسبب عدم معاقبة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، بعد مشاجرته مع محمود عبدالمنعم كهربا، في احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري.
وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: «محمد فضل على راسه ريشة، ولا يمكن معاقبته، بعدما غض الجميع داخل الجبلاية الطرف على الأزمة وكأن شيئا لم يكن، لمجرد أن فضل وكهربا جلسا معًا في قعدة عرب وتصالحا».
وأضاف «الغندور»: «اتحاد الكرة يكيل بمكيالين، ولا يطبق اللائحة والعقوبات على الجميع، ففي حين يتم التغاضي عن أي عقوبات ضد الأهلي ورموزه يتم معاقبة الزمالك ورموزه ومجلس إدارته».
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