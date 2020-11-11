شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الخطيب وتوتي وزيدان ملهمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ان زيدان المدير الفني لريال مدريد والنجم الايطالي توتي لاعب المنتخب الإيطالي الأسبق ملهمين بالنسبة له إلى جانب نجوم مصريين آخرين بينهم على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لافتًا إلى أن هناك آخرين في الكرة المصرية من اللاعبين اللذين كان معجب بأدائهم.

ونظم اتحاد الكرة حفل خاص لتكريم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الأنجليزي، أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.