شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين فى تاريخ أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «ذا صن»، الإنجليزية، تقريرًا رصدت من خلاله قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، حيث جاء محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، في المركز الثامن، بقائمة أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الريدز وتتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا والدورى الإنجليزى وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبى.

كما احتل النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول، المركز العاشر بالقائمة، بينما تصدر ترتيب قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء المهاجم الليبيرى جورج وايا، اللاعب الإفريقى الوحيد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995، وجاء في المرتبة الثانية أسطورة الكاميرون السابق صامويل إيتو، والفائز بـ3 ألقاب لبطولة دورى أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة «ذا صن» ترتيب القائمة، والتى جاءت كالتالى: الليبيرى جورج وايا، الكاميرونى صامويل إيتو، الإيفوارى ديديه دروجبا، الغانى عبيدى بيليه، الإيفوارى يايا توريه، النيجيرى نوانكو كانو، نجم الفراعنة محمد صلاح، الغانى مايكل إيسيان، وفى المركز الأخير السنغالى ساديو مانى.

في سياق آخر، اقترب محمد صلاح من تخطى رقمى البرتغالى كريستيانو رونالدو والبلجيكى إدين هازارد في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نجح الفرعون المصرى في الوصول إلى هدفه رقم 83 في 129 مباراة في المسابقة المحلية بعد تسجيله في شباك مانشستر سيتى يوم الأحد الماضى، من ضمنهم هدفان مع تشيلسى في 13 مباراة. وكشفت صحيفة «ذا تايمز» أن صلاح بهذا العدد من الأهداف أصبح على بعد هدفين فقط من تخطى أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 وحتى 2009، وعددها 84 هدفا، في 196 مباراة، أي أكثر مما لعبه المصرى الدولى بـ 67 مباراة حتى الآن.

وليس ذلك فقط، بل يقف محمد صلاح على بعد 3 أهداف فقط من تخطى عدد ما سجله جناح تشيلسى السابق في الدورى الإنجليزى، إدين هازارد، حيث وقف عدد أهداف البلجيكى عند الرقم 85 في 245 مباراة قبل الانتقال في صيف العام الماضى إلى ريال مدريد.

وسجل محمد صلاح، مع ليفربول، حتى الآن، في الدورى الإنجليزى، 81 هدفا في 116 مباراة، منذ انضمامه في صيف 2018 من روما.

في نفس السياق، دعم نادى ليفربول، محمد صلاح، في مهمته مع المنتخب الوطنى، استعدادًا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

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ونشر الحساب الرسمى للريدز، على «تويتر»، صورة صلاح مع المنتخب وعلق قائلا: «صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدًا لمباريات المنتخب المصرى».