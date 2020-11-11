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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يخوض مرانه الأول مع بيراميدز.. واللاعبون يحتفلون بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مرانه الأول مع فريقه الجديد والذي انضم إلى صفوفه بعد الرحيل عن الأهلي.
واحتفى اللاعبون والجهازين الفني والإداري باللاعب عقب ظهوره في المران لأول مرة بقميصه الجديد، وكذلك احتفلوا بعيد ميلاده، إذ أتم الجوكر عامه الـ36 أمس الثلاثاء.
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