شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: تكريمي من الدولة هو الأهم في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب النجم المصري العالمي محمد صلاح، سعادته بحفل التكريم الذي وزارة الرياضة، مؤكدًا أن التكريم من الدولة هو الأهم في حياته.

ونظم اتحاد الكرة حفل خاص لتكريم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الأنجليزي، أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهم: وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأنصرف حسن حمدي الرئيس الأسبق للأهلي، مبكرًا، خاصة بعد تأخر بدء الحفل عن موعده المحدد، حيث تأجل حتى إنتهاء مران المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة توجو المقبلة.

وحضر الحفل أيضًا محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب،، وتم خلال الحفل عرض فيلم مدته 3 دقائق تضمن مسيرة النجم المصري مع ليفربول.

من جانبه أبدى، أشرف صبحي وزير الرياضة، سعادته بالإنجازات الكبيرة محمد صلاح، قائلًا، دور الدولة أن تكرم مثل هذه النماذج العظيمة التي نفخر بها جميًعا.

وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذي يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

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