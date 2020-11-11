شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يبتعد عن تسديد ركلات الجزاء مع «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهاجم السويدى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أنه سيتخلى راهنًا عن تسديد ركلات الجزاء مع ناديه ميلان متصدر الدورى الإيطالى لكرة القدم، لمصلحة زميله العاجى فرانك كيسييه، بعد إهداره ركلة ضد ضيفه فيرونا (2-2) الأحد فى المرحلة السابعة.

وقال الهداف البالغ 39 عاما، الذى أهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان، وأربعًا فى آخر ست محاولات: «ركلة الجزاء المقبلة سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل».

وتابع زلاتان، الذى عاد وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية فى اللحظات الأخيرة، رافعًا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم فى «سيرى أ»، لشبكة «سكاى سبورتس»: «افتقدت اليوم للوضوح والغريزة القاتلة أمام المرمى، لم أمتلكها اليوم خلافًا للعادة».

وقبل تسديده ركلة الجزاء فى الدقيقة 65، قال له حارس فيرونا ماركو سيلفسترى: «ألم تهدر الأخيرة؟»، فعلق المهاجم العملاق: «لم يكن مخطئًا، أهدرت الأخيرة».

ويقدّم ميلان موسما رائعا فى الدورى، وهو أحد ثلاثة أندية لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، ليتصدر الترتيب مع 17 نقطة من 7 مباريات. وعن المنافسة على لقب الدورى، أضاف الهداف البارع: «يجب أن نحدد أهدافا ولا ندخل أرض الملعب للترفيه فقط».

وفى موضوع تجديد عقده مع النادى اللومبادرى، قال اللاعب الذى حمل سابقًا ألوان ناديى يوفنتوس وإنتر فى إيطاليا وميلان أيضا فى فترة أولى مطلع العقد الماضى: «بعد ركلة الجزاء المهدرة أصبحت سيئًا».

وتابع زلاتان: «أنا غاضب. التعادل ليس جيدا الليلة. فرص كثيرة، ركلة جزاء مهدرة... حصلت أخطاء وحصدنا نقطة، الأهم كان عدم الخسارة وعدم خسارة الثقة. نظرًا لترتيبنا نريد الفوز بكل شىء، وهذا بديهى. نخوض مباريات كثيرة، نتعرض للتعب، وليس سيئًا أن نصل إلى النافذة الدولية».

كانت سلسلة من 24 مباراة لميلان دون خسارة قد توقفت بسقوطه الكبير أمام ليل الفرنسى صفر-3 فى الدورى الأوروبى «يوروبا ليج»، الخميس الماضى.

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وحافظ ميلان على سجله الخالى من الهزائم للمباراة التاسعة عشرة تواليًا فى الدورى، وتحديدًا منذ السقوط على أرضه أمام جنوى 1-2 فى 8 مارس قبل تعليق الموسم لأشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وعن ارتدائه أخيرا قميص منتخب السويد ما أثار تكهنات عن عودته عن الاعتزال دوليًا، قال ضاحكًا: «تغريدتى الأخيرة مع قميص السويد؟ لا، كانت فقط لإثارة البعض فى السويد».