شكرا لقرائتكم خبر عن «فالفيردي» حزين لغيابه عن منتخب أوروجواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأوروجوانى فيدى فالفيردى، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، أنه يشعر بـ«حزن كبير للغاية» لغيابه عن منتخب بلاده بعد تأكد غيابه عن الملاعب نحو شهر على الأقل إثر إصابته بكسر فى ساقه اليمنى.

وأرفق صاحب الـ22 عاماً الرسالة بصورة له وهو جالس على أريكة، وهناك جبيرة فى قدمه اليمنى وبجانبه عكازان.

وجاءت إصابة نجم وسط الفريق الملكى لتضع الفرنسى زين الدين زيدان فى موقف لا يحسد عليه، لا سيما بعد خسارة الفريق القاسية الأحد على يد فالنسيا (4-1) فى الجولة التاسعة لليجا.

وانضم فالفيردى لقائمة طويلة من الغيابات التى ضربت صفوف الميرينجى بسبب الإصابة، حيث تضم كلاً من البرازيلى كاسيميرو والبلجيكى إيدين هازارد (المصابين بفيروس كورونا)، والثلاثى الإسبانى دانى كارباخال وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا.

كما ستحرم الإصابة المنتخب الأوروجوانى من إحدى ركائزه الأساسية على الأقل فى آخر مباراتين خاضهما فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر أمام تشيلى والإكوادور، حيث شارك فالفيردى فيهما بصفة أساسية.

ويستعد «السيليستى» لاستئناف مشواره فى تصفيات المونديال، حيث سيحل ضيفاً على كولومبيا يوم 14 من الشهر الجارى، قبل أن يستقبل بعدها بثلاثة أيام البرازيل.

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وكتب اللاعب الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى «أبدأ فى البرنامج العلاجى، وأتمنى أن تمر الأسابيع المقبلة سريعاً لكى أعود للملاعب. أشعر بالحزن لعدم قدرتى على الانضمام للمنتخب، ولكن علينا أن نكون إيجابيين. أشكر كل رسائل الدعم التى جاءتنى»، وتعد الهزيمة هى الثانية للريال هذا الموسم من أصل 8 مواجهات.