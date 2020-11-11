شكرا لقرائتكم خبر عن «موتسيبي» يشعل المنافسة على رئاسة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، الإثنين، ترشح رجل الأعمال الملياردير باتريس موتسيبى لرئاسة الاتحاد القارى للعبة «كاف».

يملك موتسيبى نادى ماميلودى صن داونز، الواقع فى مدينة بريتوريا، أحد أفضل عشرة أندية فى القارة السمراء خلال الأعوام الماضية، وحقق الموسم الماضى الثلاثية المحلية.

وبات موتسيبى (58 عامًا) ثالث مرشح لرئاسة الاتحاد القارى بعد الرئيس الحالى الملغاشى أحمد أحمد، والعاجى جاك أنوما.

كان أحمد أعلن فى أواخر أكتوبر الماضى ترشحه لولاية ثانية على الرغم من مواجهته مزاعم فساد مالية كان ينفيها دومًا، بعد أن وصل إلى منصب الرئاسة فى عام 2017 منهيًا حكمًا دام 29 عامًا لعيسى حياتو، بنيله 34 صوتًا مقابل 20 للكاميرونى.

ولم يتواجد موتسيبى فى المؤتمر الصحفى فى العاصمة جوهانسبرج لإعلان ترشحه بسبب الحجر الصحى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث ناب عنه رئيس الاتحاد المحلى دانى جوردان، ووزير الرياضة ناثى مثيثوا.

وقال جوردان الذى يشغل أيضًا منصب النائب الثالث للرئيس فى الاتحاد القارى: «إنه الشخص الأنسب الذى بإمكاننا طرحه لقيادة كاف. لا نريد أى تنازل عن الحوكمة أو النزاهة فى كرة القدم».

كما تواجد أماجو بينيك وإيشا جوهانسن، رئيسا اتحادى نيجيريا وسيراليون، فى جوهانسبرج خلال المؤتمر الصحفى.

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وبعد أن ألمح بينيك الشهر الماضى إلى إمكانية ترشحه للرئاسة، أكد أنه تخلى عن الفكرة معلنًا دعمه لموتسيبى.

وأصبح موتسيبى، الذى عمل سابقًا كمحامٍ، وهو متزوج من إحدى أخوات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أحد أثرياء البلاد بفضل صفقات وعقود عمل فى مجال المعادن والمناجم. ومن المقرر أن تُقام الانتخابات المقبلة فى 12 مارس المقبل فى الرباط، علما بأن باب الترشح يغلق اليوم.