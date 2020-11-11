شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يفقد «فاتى» لمدة 4 أشهر مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد برشلونة الإسبانى أن مهاجمه الشاب أنسو فاتى سيغيب عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق فى الغضروف المفصلى لركبته اليسرى. وقال النادى الكاتالونى، فى بيان: «خضع أنسو فاتى على يد الدكتور رامون كوغات لعملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التى تعرض لها فى الغضروف المفصلى لركبته اليسرى، وذلك تحت إشراف الطاقم الطبى فى النادى». وحدد برشلونة أن «اللاعب سيغيب لقرابة أربعة أشهر»، وتعرض ابن الـ18 عاما للإصابة السبت فى المباراة التى فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5- 2 فى الدورى المحلى لكرة القدم. وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتى وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلى أو إزالته)، لكن النادى لم يفصح عن العلاج الذى تم اختياره.

وأصيب فاتى (4 مباريات دولية) السبت بعد مرور قرابة نصف ساعة على بداية المباراة ضد بيتيس نتيجة خطأ فى منطقة الجزاء ارتكبه الجزائرى عيسى ماندى وأسفر عن ركلة جزاء أضاعها الفرنسى أنطوان جريزمان ضمن المرحلة التاسعة من الدورى المحلى.

وعاد فاتى للمشاركة فى المباراة وأنهى الشوط الأول، قبل أن يحل محله القائد الأرجنتينى ليونيل ميسى فى بداية الشوط الثانى.

وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتى سجل خمسة أهداف فى عشر مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثانى أفضل هداف فى الفريق الكاتالونى خلف ميسى.

واضطر مدرب المنتخب الإسبانى لويس إنريكى، الأحد، إلى تعويض غياب فاتى بضم مهاجم ريال مدريد ماركو أسنسيو إلى التشكيلة التى ستخوض ودية الأربعاء ضد هولندا، ثم مباراتا سويسرا وألمانيا فى 14 و17 نوفمبر توالياً ضمن منافسات دورى الأمم الأوروبية.

وبات فاتى فى سبتمبر الفائت أصغر هداف فى التاريخ مع منتخب إسبانيا، وأصغر لاعب يسجل فى «كلاسيكو» الدورى الإسبانى عندما أحرز هدفا فى الخسارة 1- 3 أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو منذ أسبوعين.

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