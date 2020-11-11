شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا يشكو ضغط المباريات بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المدافع البرازيلى المخضرم تياجو سيلفا امتعاضه من الجدول المزدحم الذى فرضه تفشى فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن المباريات المتلاحقة تؤدى الى إصابة اللاعبين.

وجاء موقف مدافع تشيلسى الإنجليزى الحالى وباريس سان جرمان الفرنسى سابقا فى مؤتمر صحفى، الإثنين، بعد ساعات من التحاقه بمعسكر منتخب بلاده فى تيريسوبوليس، بالقرب من ريو دى جانيرو، استعدادًا للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال ابن الـ36 عاما: «علينا أن نعيد ابتكار أنفسنا باستمرار. نفقد لاعبين بسبب فيروس (كوفيد- 19)، أو آخرين للإصابة لأننا نلعب الكثير من المباريات. لسنا آلات».

ويعانى المنتخب البرازيلى، الذى يلتقى فنزويلا الجمعة ثم أوروجواى فى 17 الحالى، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال القطرى، من الغيابات الكثيرة نتيجة الإصابة، على غرار فيليبى كوتينيو وفابينيو، أو بسبب فيروس كورونا مثل كاسيميرو.

ويغيب نجم باريس سان جرمان نيمار عن المنتخب فى مباراته الأولى ضد فنزويلا بسبب إصابة عضلية، لكن الطاقم الطبى يأمل بأن يكون قد تعافى الأسبوع المقبل لمواجهة أوروجواى.

وقال تياجو سيلفا: «لقد رأينا دراسات حديثة تظهر الإمكانية المرتفعة للإصابة بعد خوضنا أربع أو خمس مباريات (كل ثلاثة أيام). إنه أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا».

وأشار إلى أنه يأخذ تحضيره البدنى بجدية أكبر من السابق بسبب «تقدمه فى السن»، لاسيما فيما يتعلق بالطعام، موضحا: «فى السابق، كنت أتناول الكثير من الأمور المضرة بعد المباريات وأحيانا قبلها. لكنى الآن أكثر حذرًا».

وأبدى «سيلفا»، الذى ترك سان جيرمان هذا الصيف بعد أن أمضى فى صفوفه ثمانية أعوام، إعجابه بالدورى الإنجليزى الممتاز، كاشفا: «فى آخر مباراتين عانيت من صداع رهيب بعد أن تلقيت ضربة، لأن هناك مبارزات هوائية بلا توقف، ووتيرة لعب مرتفعة جدا».

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وسجل المدافع البرازيلى يوم السبت بكرة رأسية هدفه الأول بقميص تشيلسى خلال الفوز على شيفيلد يونايتد 4-1 فى الدورى الممتاز.

واعتبر تياجو سيلفا أن إعلان الإثنين عن لقاح لفيروس كورونا «فعال بنسبة 90 بالمائة» من قبل شركتى فايزر وبيونتيك لإنتاج الأدوية، كان «الخبر السار لهذا الأسبوع»، مضيفا: «آمل أن تتم الموافقة عليه فى أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اللعب فى الملاعب الممتلئة مرة أخرى. عندما ننظر إلى المدرجات الفارغة لدينا انطباع أننا لا نلعب لأحد، حتى لو كان هناك التلفاز».

ويدخل تياجو سيلفا ورفاقه مباراة الجمعة ضد فنزويلا فى ساو باولو وهم فى الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزهم بالمباراتين الأوليين على بوليفيا (5-صفر) وبيرو (4-2)، لكن بفارق الأهداف عن الغريم التاريخى المنتخب الأرجنتينى الذى يلعب الجمعة ضد باراجواى وفى 17 الحالى ضد بيرو. وكان من المفترض أن تنطلق التصفيات فى مارس، لكن تفشى فيروس «كوفيد- 19» تسبب فى إرجاء الانطلاق حتى الثامن من الشهر الماضى.