شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يسجل في فوز السنغال على غينيا بيساو بتصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عاد ساديو ماني بنجاح إلى تشكيلة السنغال، وقادها للفوز 2-صفر على غينيا بيساو، والاقتراب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وافتتح ماني، الذي غاب عن مباراة السنغال الودية ضد المغرب الشهر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، التسجيل من ركلة جزاء ليقود بلاده للفوز على غينيا بيساو في تيس والحفاظ على علامة النجاح الكاملة في المجموعة التاسعة بالتصفيات.
ووضع أوبا نجيتي الكرة في الشباك من أول لمسة له في المباراة بعد مشاركته كبديل ليضيف هدف السنغال الثاني بعد خطأ دفاعي.
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