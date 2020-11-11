شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يحتفل بخطوبة ابنته شاهندة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب احتفل عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اليوم الأربعاء، بخطوبة نجلته شاهندة. ونشر «الحضري» عبر حساباته على مواقع التواصل صورًا من الحفل، وعلق عليها: «بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير أنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة.. كبرتي يا شوشو وكبرتيني». عصام الحضري يحتفل بخطوبة نجلته شاهندة عصام الحضري يحتفل بخطوبة نجلته شاهندة عصام الحضري يحتفل بخطوبة نجلته شاهندة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري يحتفل بخطوبة ابنته شاهندة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.