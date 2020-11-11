الاهلي المصري يتعاقد مع مدافع الرجاء المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

اعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع مدافع الرجاء المغربي ​بدر بانون​ لمدة 4 مواسم مقبلة.



وكان الأهلي بدأ التفاوض مع بدر بانون خلال فترة الانتقالات الجارية من أجل تدعيم خط الدفاع بالفريق الأول لكرة القدم.

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وأوضح بطل مصر عبر موقعه الرسمي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بانضمام اللاعب بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

واستلم الأهلي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب التي أرسلها نادي الرجاء المغربي.

يذكر ان ​الاهلي​ تاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا لمواجهة ​الزمالك​.