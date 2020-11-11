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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يطرق باب موهبة مونشغلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن مسؤولي بايرن ميونيخ تواصلوا مع وكيل أعمال لاعب بوروسيا مونشغلادباخ، السويسري دينيس زكريا لتعويض غياب جوشوا كيميتش الطويل عن الملاعب.
وأفادت الشبكة، أن مسؤولي البافاري لديهم إعجاب كبير بقدرات اللاعب الشاب ويدرسون إمكانية التعاقد معه.
وأضافت أن فكرة انتقال دينيس إلى بايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي ليست أكيدة حتى الآن، بنسبة 100% بسبب معاناة اللاعب من إصابة عضلية.
ويتواجد دينيس زكريا أيضاً على رادار عدة نوادي إنكليزية أبرزها ليفربول، مانشستر سيتي وتشيلسي.
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