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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يعلّق على إصابة جو غوميز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
علّق نادي ليفربول على أنباء إصابة لاعبه جو غوميز، في تدريبات منتخب إنكلترا اليوم الأربعاء.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن غوميز تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مشاركته في تمارين الأسود الثلاثة.
وأوضح ليفربول في بيان: "أعلن منتخب إنكلترا استبعاد جو غوميز من تشكيلته بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات".
وأضاف: "سيخضع المدافع لمزيد من التشخيص بشأن إصابته مع طاقم ليفربول الطبي".
وختم البيان: "بالتالي سيغيب غوميز عن مباريات منتخب الأسود الثلاثة مع جمهورية أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا خلال فترة التوقف الدولية الحالية".
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