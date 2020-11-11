ليفربول يعلّق على إصابة جو غوميز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

علّق نادي ​ليفربول​ على أنباء إصابة لاعبه ​جو غوميز​، في تدريبات منتخب ​إنكلترا​ اليوم الأربعاء.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن غوميز تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مشاركته في تمارين الأسود الثلاثة.

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وأوضح ليفربول في بيان: "أعلن منتخب إنكلترا استبعاد جو غوميز من تشكيلته بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات".

وأضاف: "سيخضع المدافع لمزيد من التشخيص بشأن إصابته مع طاقم ليفربول الطبي".

وختم البيان: "بالتالي سيغيب غوميز عن مباريات منتخب الأسود الثلاثة مع جمهورية أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا خلال فترة التوقف الدولية الحالية".