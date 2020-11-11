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ليفربول يعلّق على إصابة جو غوميز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعلّق على إصابة جو غوميز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

علّق نادي ​ليفربول​ على أنباء إصابة لاعبه ​جو غوميز​، في تدريبات منتخب ​إنكلترا​ اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن غوميز تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مشاركته في تمارين الأسود الثلاثة.

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وأوضح ليفربول في بيان: "أعلن منتخب إنكلترا استبعاد جو غوميز من تشكيلته بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات".

وأضاف: "سيخضع المدافع لمزيد من التشخيص بشأن إصابته مع طاقم ليفربول الطبي".

وختم البيان: "بالتالي سيغيب غوميز عن مباريات منتخب الأسود الثلاثة مع جمهورية أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا خلال فترة التوقف الدولية الحالية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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