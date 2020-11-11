مباريات ودية: خماسية لرومانيا وثلاثية للاتفيا ومالطا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 خاضت منتخبات كرة القدم ​مباريات ودية​ استعدادا لقادم المواعيد بالرغم من تفشي فيروس كورونا في العالم وتاثيره السلبي على البطولات الوطنية والقارية.

وحقق المنتخب الروماني فوزا مميزا على نظيره بيلاروسيا وتخطاه بنتيجة 5 - 3 في مباراة مليئة بالاهداف ومشوقة. سجل للفريق الفائز ميتريا د 11 ومارين د 20 واضاف نيديلتشاريو د 31 و55 الهدفين الثالث والرابع وبوشكاش د 44 الخامس. وبعد ان تقدم بخماسية عاد المنتخب البيلاروسي وسجل 3 اهداف عبر كنديش د 63 وبخار د 80 وكليموفيتش د 92. وفي مباريات اخرى تخطت ليتوانيا جزر الفارو 2 - 1 ومالطا على ليشنشتاين 3 - 0 ولاتفيا على سان مارينو بنفس النتيجة بينما اكتفى الجبل الاسود بالتعادل السلبي امام كازاخستان.

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