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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والد ميسي حول التفاوض مع سان جيرمان: توقفوا عن الاختراع .. أنباء كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
نفى والد ووكيل أعمال قائد برشلونة، ليونيل ميسي، خورخي ميسي على الأنباء التي تحدثت حول دخوله في مفاوضات مع باريس سان جيرمان.
وكانت شبكة قنوات "ESPN" الإسبانية ذكرت أن النادي الباريسي دخل في مفاوضات مع والد ميسي، لضم اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي إلى صفوفه.
ونشر خورخي صورة الخبر المتداول عبر يومياته على موقع "إنستغرام"، وعلّق عليها: "توقفوا عن الاختراع! أنباء كاذبة".
وكذّبت إذاعة "أوندا ثيرو" الأنباء مؤكدة أن والد ميسي لم يتفاوض مع سان جيرمان.
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