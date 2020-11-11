شكرا لقرائتكم محمد صلاح عن نهائي أفريقيا: أتمنى التوفيق للناديين والأفضل يفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر كلمته فى الاحتفالية الخاصة به والتى نظمها مسؤولو اتحاد الكرة وتطرق خلالها إلى مباراة الأهلى والزمالك لنهائى دورى ابطال افريقيا وانه سعيد بوصول الفريقين للنهائي.

وقام أحد الحضور بتوجيه سؤال إلى محمد صلاح حول توقعه الفائز فى مباراة الأهلى والزمالك ولكن صلاح قام بالضحك وقال: أتمنى التوفيق للناديين والافضل من يفوز.

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة فى أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلى عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.