شكرا لقرائتكم أمير توفيق:بطاقة الدولية للمغربي بدر بانون وصلت بالفعل للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن البطاقة الدولية للمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًّا مساء اليوم عن تعاقده مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة. وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، وذلك في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.

وكان النادى الأهلى طلب من نظيره الرجاء المغربي البطاقة الدولية لمدافع الفريق المغربي بدر بانون بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات ضم اللاعب المغربي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي ونهائي ، وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الاهلي خطابت نظيرتها في الرجاء بشكل رسمي لإرسال البطاقة الدولة لبدر بانون بعدما قام الأهلي بتحويل مبلغ مليونى دولار للرجاء خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.