شكرا لقرائتكم أمير توفيق:بطاقة الدولية للمغربي بدر بانون وصلت بالفعل للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن البطاقة الدولية للمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة.
وكان الأهلي قد أعلن رسميًّا مساء اليوم عن تعاقده مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة. وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، وذلك في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.
وكان النادى الأهلى طلب من نظيره الرجاء المغربي البطاقة الدولية لمدافع الفريق المغربي بدر بانون بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات ضم اللاعب المغربي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي ونهائي ، وعلم "اليوم السابع" أن إدارة الاهلي خطابت نظيرتها في الرجاء بشكل رسمي لإرسال البطاقة الدولة لبدر بانون بعدما قام الأهلي بتحويل مبلغ مليونى دولار للرجاء خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير توفيق:بطاقة الدولية للمغربي بدر بانون وصلت بالفعل للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.