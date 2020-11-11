شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينصح جمهور القطبين قبل النهائى الأفريقي: ابتعدوا عن التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر كلمته في الاحتفالية الخاصة به والتي نظمها مسؤولو اتحاد الكرة وتطرق خلالها الي مباراة الاهلي والزمالك لنهائي دوري ابطال افريقيا وانه سعيد بوصول الفريقين للنهائي.

قال محمد صلاح:" هائي إفريقيا على أرضنا وده مبيحصلش كتير والأهلي والزمالك في النهائي وحاجة نفتخر بيها، ياريت أي فريق يكسب الجمهور التاني يباركله، طبعا الناس عارفة عايز مين يكسب".

أضاف الـ"مو" :" لدي رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري الأبطال، يجب أن ننبذ التعصب، يجب أن نفتخر جميعاً بالحدث".

تابع:" جب أن نتكاتف جميعاً داخل منتخب مصر من أجل اسعاد الشعب المصري".

واختتم:" سعيد جداً لكون التكريم بين أهل بلدي مصر، أشكر وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة مران المنتخب ودعمنا قبل التصفيات".

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أضاف:" قعدت فترة كبيرة احتياطى في المقاولون وأبلغت والدى أننى لن أكمل مسيرتى مع المقاولون وكرة القدم خاصة أن مشقة السفر كانت صعبة 4 ساعات رايح وأربعة جاي رد عليا وقالى كل اللاعيبة بتقعد احتياطي وأوجه رسالتى إلى كل أب أنت السند لابنك من غيرك مش هيبقى حاجة خليك في ضهره".

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة في أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلي عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، وعلى رأس المدعويين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، كما تم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كاس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.