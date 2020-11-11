شكرا لقرائتكم الغندور: محاولات لتجديد عقد ساسي وبن شرقي.. والأهلاوية عاملين حساب للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور أن هناك محاولات لتجديد عقد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وتحرك لإنهاء صفقة نبيل عماد دونجا.
قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "الأهلي هو من يدفع أموال لبيراميدز لشراء لاعبين كما حدث في صفقة أفشة بينما بيراميدز لم يدفع أموال للتعاقد مع لاعبين للأهلي".
تابع: "هناك انباء عن إبرام صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز طرفيها أحمد الشيخ ومحمد فاروق ويصدرون أن بيراميدز يفتعل أزمات مع الأهلي".
أردف: "الأهلي يفكر في اعارة اليو بادجي لأن موسيماني مش مقتنع بيه رغم انه كلف الاهلي 3 مليون دولار ونفس الوضع لبدر بانون المنضم حديثا للاهلي".
أضاف: "الأهلاوية عاملين حساب للزمالك وعاملين قيمة لمصطفى محمد وأشرف بن شرقي وزيزو وفرجاني ساسي واوباما وطارق حامد ومحمود علاء".
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