شكرا لقرائتكم شاهد.. الظهور الأول لـ رباب شقيقة محمد صلاح في وفاف أخيه نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف شقيق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر.

وشهدت الصور الظهور الأول لـ"رباب" شقيقة محمد صلاح التى أخفاها عن وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية، واحتفل مساء أمس الثلاثاء محمد صلاح بحفل زفاف شقيقه نصر وسط أجواء أسطورية شهدت ظهور نجلته مكة بفستان أبيض وزوجته ماجى بإطلالة رائعة فيما حرص صلاح على الرقص مع شقيقه على أنغام الأغانى الشعبية.

وفى وقت سابق أكد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي، أن والدته كانت ترغب فى عدم استكماله لمشواره فى كرة القدم، ولكن والده كان الدافع له وكان دائم النصائح له، وأضاف محمد صلاح خلال كلمته فى حفل اتحاد الكرة لتكريمه: عندما تم تصعيدى فى الفريق الأول بالمقاولون العرب كان يجلس احتياطيًا.

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وقال محمد صلاح إنه وقتها كان يرغب فى إنهاء مشواره وعدم تحمل مشقة السفر لمدة 8 ساعات يوميًا من بلده للقاهرة ولا يشارك بصفة أساسية، مضيفًا أن والده أخبره بأن كل اللاعبين الكبار كانوا يجلسون احتياطيا فى بداية حياتهم وابرزهم محمود الخطيب.

وأضاف محمد صلاح: أوجه الشكر لوالدى على دعمه ليه وأوجه كلمة لكل أب بضرورة مساندة أبنائه فى حلمهم.

ووصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى منذ قليل القاعة المقام بها حفل تكريمه من اتحاد الكرة فى أحد الفنادق بحضور عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية منهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، محمود الخطيب رئيس الأهلى عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، حازم أمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، بالكاميرون.