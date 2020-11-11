شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف كواليس حفل تكريم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى محمد صلاح نجم مصر سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً علي شكره للدكتور أسرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام الليلة حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث منحه جائزة " The inspirer Award " " الملهم " باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .

من جهته إحتفي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجازات الذى حققها ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الانجليزى .

Advertisements

وأعرب وزير الرياضة خلال كلمته أثناء الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال منافساتها المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صلاح أصبح رمزاً ونموذج للشباب المصري يحتذي به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية ، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف .

ولفت عمرو الجنايني رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم في كلمته إلي أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم .

حضر الحفل عدد من الشخصيات الرياضية البارزة إلى جانب وزير الرياضة ورئيس الاتحاد علي رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد السابقين.