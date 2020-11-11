شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: محمد صلاح أصبح رمزا ونموذجا للشباب المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد الكرة بتكريم محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، على هامش معسكر المنتخب فى اطار الاستعداد لمباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، واقيم الحفل فى احد فنادق التجمع الخامس .

وشهد الحفل حضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى احتفى بالإنجازات الذى حققها محمد صلاح لاعب المنتخب والمحتر ف فى صفوف ليفربول الانجليزى، ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الانجليزى .

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وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطنى خلال منافساتها المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطنى خلال الفترات المقبلة .

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن صلاح أصبح رمزاً ونموذج للشباب المصرى يحتذى به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التى تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالى بوجود الاحتراف .

من جانبه قال عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخى الكرة المصرية بعدما تغنى به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم .