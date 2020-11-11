شكرا لقرائتكم المطرب أحمد سعد يحيى حفل خطوبة "شاهندة" ابنة عصام الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا المطرب أحمد سعد حفل خطوبة "شاهندة" أبنة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، والمقام حاليًا فى أحد الأماكن المخصصة على ضفاف النيل، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل حضور الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى.

وأقيم حفل الخطوبة على جزئين، حيث أقيم فى البداية الحفل فى فيلا الحضرى بمنطقة السادس من أكتوبر، ثم الجزء الثانى المقام حاليًا على النيل.

وأعلن الحضرى اعتزاله كرة القدم وعدم العودة لممارسة كرة القدم كحارس مرمى خلال الفترة المقبلة، وأنه لن يعود للممارسة كرة القدم مرة أخرى، ويبحث حالياً عن عروض للتدريب.

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تابع عصام الحضري: هناك أكثر من شخص طالبنى بالعودة للملاعب، ولكن كنت أنظر للموضوع من ناحية الإضافة سواء تاريخيا أو فنيا وليس ماديا ولكن رسمياً قررت اعتزال كرة القدم، والبحث عن عروض تدريب، مؤكداً أن هناك عروضا تدريبية خلال الفترة المقبلة سيعلن عنها، وأنه كان يتمنى تدريب حراس منتخب مصر.

يذكر أن عصام الحضرى أعلن أكثر من مرة اعتزاله كرة القدم ولكنه يعود للملاعب فى حالة تلقيه عروض، وأيضا إعلانه أكثر من مرة جاهزيته للعودة للملاعب فى حالة تلقيه عرض جيد.